Bakırköy-Yeni Mahalle tren istasyonları arasında çantasında bomba olduğunu iddia eden bir şahıs, raylara oturmuş, yaşanan olay ise emniyet güçlerini alarma geçirmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak uzun uğraşlar sonucunda şahsı ikna etmiş ve gözaltına alarak polis merkezine götürmüş, çantada ise kıyafetlerinin olduğu tespit edilmişti. Şahısla ilgili emniyetteki işlemler sürerken, olayın detayları ortaya çıktı.

Raylara oturarak bomba olduğunu söyleyen şahsın emniyette kasten yaralama suçundan kaydı olan Gökhan D. (29) olduğu belirlendi. Gökhan D. ifadesinde ilk bilgilere göre, 7 yaşında kas hastalığı geçirdiğini, o günden bu yana hastalığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ağır işte çalışamadığını ve ailesiyle sıkıntıları olduğu için yaşamak istemediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri süren Gökhan D. hakkında, halkı korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan adli işlem başlatıldı.





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İHA