Çantasındaki taşınabilir şarj aleti patladı

Olay, Tayland Chiang Mai Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Bir turist sırtındaki çantasıyla havalimanı girişine doğru yürürken, çantasında bulunan taşınabilir şarj patladı.

Alev alan çantayı yere fırlatan kadının eşyaları da yola saçıldı. Yere düşen taşınabilir şarj bir süre sonra yeniden patlayarak dönmeye başladı.

EŞYALARI YANDI

Afrikalı olduğu açıklanan turistin sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca eşyalarının bir kısmının yandığı belirtildi.

DHA