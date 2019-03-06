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Çantasından çıkanlar polisi şoke etti! Gözaltında...

Samsun'da çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçen genç kız gözaltına alındı.

06 Mart 2019, Çarşamba 13:25
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Çantasından çıkanlar polisi şoke etti! Gözaltında...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 17 yaşındaki G.D. adlı kızın çantasında arama yapan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili G.D. ile 3 genç gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen G.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğu ve çantasına onların koyduğunu söyleyen G.D., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 

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