Türkiye Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı

Türkiye

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürdü.

01 Kasım 2020, Pazar 15:13 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye merdivenleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

İstanbul Valiliği'nden açıklama 

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır." denildi 

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.


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