Türkiye Çapa'da maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı ameliyata alındı

Çapa'da maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı ameliyata alındı

Türkiye

Çapa'da maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı ameliyata alındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi maskesinin doğru şekilde takmasını istediği sağlık çalışanını darp etti. Yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alındı.

25 Eylül 2020, Cuma 16:04 Son Güncelleme:
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Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.



Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındı.

DHA


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