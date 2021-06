Rachel “Seltzer” Quirico'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen yayında, yakında çıkacak olan Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ve The Great Ace Attorney Chronicles oyunları, yakın zamanda piyasaya sürülen Resident Evil Village ve Monster Hunter Rise oyunlarıyla ilgili haberleri ve güncellemeleri paylaşıldı. Ayrıca Capcom Pro Tour (CPT) ve Street Fighter League (SFL) e-sports için önümüzdeki yıla dair bir bakış sunuldu.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in yeni hikaye fragmanı, ünlü Monster Rider Red'in kaderine, Razewing Ratha'nın kökenlerine ve oyuncunun Wings of Ruin kehanetini çözme yolculuğuna ışık tuttu. Heyecanla beklenen RPG'nin açılış saatlerini deneyimlemek için eyere atlamak isteyen Monster Rider’lar, 25 Haziran'da Nintendo Switch ve Steam lansmanında tam veri kaydı aktarımı sunan Ücretsiz Deneme Sürümünün keyfini çıkarabilir. Oyuna gelen çeşitli ve görkemli canavarlardan daha fazlasını görmek isteyen hayranlar, Elder Dragons Kushala Daora ve Teostra da dahil olmak üzere seyahatleri sırasında bağ kurabilecekleri çok sayıda hayran favorisine bir göz atabilirler. Son olarak, sunum, Monster Hunter Rise'dan Palamute ile başlayarak 9 Temmuz 2021'de piyasaya sürüldükten sonra oyuna gelen bazı ücretsiz güncellemelere de yer verdi.

Great Ace Attorney Chronicles

Acemi avukat Ryunosuke Naruhodo ile Batı'ya yolculuk yapmak isteyen yeni savunma avukatları, The Great Ace Attorney Chronicles ile gelen yeni özelliklere ve oynanışa ilk kez baktılar. Berbat suçları araştırırken, Ryunosuke ve yasal yardımcısı Susato Mikatoba, Londra'nın önde gelen araştırmacısı Herlock Sholmes ile birlikte çalışacak. Bu Tümdengelim Dansları sırasında ikilinin, as dedektifin aşırı hevesli varsayımlarını çözmek ve gerçeği ayırt etmek için birlikte çalışması gerekecek. Ryunosuke, müvekkillerini bekleyen tehlikeyi savuşturmak için bu gerçekleri mahkemede jüriyi müvekkilinin masumiyetine ikna etmek için kullanmalıdır. Adaletin terazisi suçlu bir karara doğru eğildiği gibi, Ryunosuke teraziyi kendi lehine çevirmek için bir Özet Sınavına girebilir. Bu nadiren kullanılan yasal uygulama, Ryunosuke'nin her jüri üyesinin mantığındaki tutarsızlıkları ayırmasına ve yargılamanın devam etmesi için jüriyi kendisiyle karşı karşıya getirmesine olanak tanır. Çözülecek 10 yeni dava, deneyimlenecek sekiz mini macera ve keşfedilecek zengin bir bonus içerikle, The Great Ace Attorney Chronicles 27 Temmuz 2021'de mahkemeye çıktığında asil avukatlar tam bir belgeye sahip olacaklar.

Monster Hunter Rise

Eleştirmenlerce beğenilen Monster Hunter Rise için güçlü lansman sonrası destek, ilk Capcom işbirliği başlığını içeren bir sonraki güncellemeyle devam ediyor: Monster Hunter Stories 2. 18 Haziran'da ücretsiz co-op görevini tamamlayan Avcılar, bilge Palico'ya dayalı katmanlı zırh alacaklar. Monster Hunter Stories 2'den kaydetme verilerini kullanan oyuncular, 9 Temmuz'da Mahana Village Monster Riders teçhizatına dayalı Rider katmanlı zırhına erişebilir. Ayrıca, 24 Haziran'dan itibaren yeni Etkinlik Görevleri geliyor ve cesur avcılar için yeni zırh, hareketler ve çıkartmalar gibi ödüller sunuluyor. Moda tutkunları ayrıca avcılar ve arkadaşları için yeni (ücretli ve ücretsiz) DLC seçenekleriyle yeni görünümlerin hazinesine erişim kazanacaklar. Son olarak, hayranlar 2021'in ikinci yarısı boyunca diğer Capcom oyunlarıyla bir dizi ek iş birliği yapmayı dört gözle bekleyebilirler.

Resident Evil Village

Resident Evil Village'ın geçen ayki başarılı lansmanının ardından Yapımcı Tsuyoshi Kanda, Resident Evil 25. yıl dönümü kutlaması devam ederken hayranların neler bekleyebileceğine dair haberler paylaştı. Oyuna verilen büyük destek ve geri bildirim nedeniyle ekip, Resident Evil Village için ek DLC geliştirmeye başladı. Daha fazla haber daha sonraki bir tarihte paylaşılacak.

Capcom Esports

Capcom Pro Tour (CPT) yorumcuları Vicious ve RobTV, yaklaşan yarışmaların bir dökümünü ve hem hayranlar hem de rakipler için şimdiye kadarki en iyi sezon olacak olan CPT 2021'de yapılacak değişikliklere genel bir bakış sağladı. Bu değişiklikler, yarışmacılar için kurallarda yapılan güncellemeleri ve ödülle ilgili ayrıntıları içeriyor. Ek olarak, Street Fighter League'in (SFL) bir sonraki sezonu ufukta ve yakında daha fazla ayrıntı gelecek.