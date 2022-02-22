Japon şirket Capcom geçen hafta resmi web sitesinde 21 Şubat itibarıyla sona eren gizemli geri sayımın sebebini açıkladı. Geliştirici şirket, yeni Street Fighter oyununu duyurdu.

Capcom, Street Fighter 6 için bir teaser yayınladı. Street Fighter 6 için yayınlanan kısa videoda Ryu ve Luke karakterleri yer aldı.

Capcom, Street Fighter 6 ile ilgili ayrıntıları yaz aylarında açıklayacak.

Çıkış tarihi belli olmayan dövüş oyununun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S için geliştirildiği öğrenildi.