Captain Marvel'dan yeni afiş

Marvel Sinematik Evreni’nin merakla beklenen bir sonraki macerası Captain Marvel'ın yeni afişi yayınlandı.

03 Aralık 2018, Pazartesi 12:24
A A
Captain Marvel'dan yeni afiş

2019 yılında sinemaseverlerle buluşması planlanan Captain Marvel'ın yeni afişi yayınlandı.

Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Brie Larson’ın başrolde olacağı Captain Marvel'ın oyuncu kadrosunda evrenin Nick Fury’si Samuel L. Jackson, iki Oscar adayı Jude Law, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Djimon Hounsou, Annette Bening, hazırlanan Clark Gregg, Gemma Chan ile Lashana Lynch gibi isimler yer alıyor. 

Filmin yönetmenliğini ise Tepetaklak Nelson, It's Kind of a Funny Story ve Mississippi Grind filmleriyle tanınan Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi üstleniyor.

Captain Marvel'ın Türkiye'de 8 Mart 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.