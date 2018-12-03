2019 yılında sinemaseverlerle buluşması planlanan Captain Marvel'ın yeni afişi yayınlandı.

Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Brie Larson’ın başrolde olacağı Captain Marvel'ın oyuncu kadrosunda evrenin Nick Fury’si Samuel L. Jackson, iki Oscar adayı Jude Law, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Djimon Hounsou, Annette Bening, hazırlanan Clark Gregg, Gemma Chan ile Lashana Lynch gibi isimler yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini ise Tepetaklak Nelson, It's Kind of a Funny Story ve Mississippi Grind filmleriyle tanınan Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi üstleniyor.

Captain Marvel'ın Türkiye'de 8 Mart 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.