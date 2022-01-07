İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan dünyaca ünlü Capuchin Palermo Yeraltı Mezarlığı'na defnedilen 160'tan fazla çocuk ve onların sergilenen mumyalanmış bedenleri hakkında çok az şey biliniyor. Şimdi, bir grup araştırmacı, uzun süredir devam eden gizemlerinden bazılarını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Uluslararası araştırmaya öncülük eden İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi'nde baş araştırmacı ve biyoarkeoloji doçenti olan Kirsty Squires, araştırmacıların X-ray teknolojisini kullanarak çocukların yaşam tarzları ve yaşları hakkında daha fazla bilgi edineceklerini açıkladı.

NEDEN ÖLDÜKLERİ BİLİNMİYOR

Bununla birlikte, 1787 ve 1880 yılları arasında ölen çocuklara odaklanan proje, gelişimsel kusurlar ve hastalıklar için kanıt arayacak.

Squirs, “Çocukların ölüm nedenlerini,, ölüm anındaki sağlık durumlarını ve gelişimlerini araştırıyoruz. Daha önce kimse bu özellikleri daha iyi anlamak için mumyalara bakmamıştı” diye konuştu.

Bilim insanları, ayrıca Avrupa'daki en büyük mumyalanmış kalıntı koleksiyonu olan Palermo'nun Capuchin Yeraltı Mezarları'nın, bazılarının son derece iyi korunmuş bin.284 mumyalanmış ve kısmen iskeletleştirilmiş cesedi içerdiğini söyledi.

SİCİLYA MİRASININ BİR PARÇASI

Diğer taraftan, yeraltığı mağarasındaki mumyalari Sicilya mirasının bir parçası olarak turistler için sergilenmeye devam ediyor. Ancak orada gömülü olan çocuklar hakkında çok fazla cevaplanmamış soru var ve ölüm kayıtları oldukça sınırlı bilgiler içeriyor.

41 ÇOCUĞUN MUMYASINA ODAKLANILACAK

Araştırmacılar, çalışma kapsamında yeraltı mezarlarının çocuk odasında tutulan 163 çocuk mumyasından 41’ine odaklanacaklarını belirtti.

Çocukların yaşlarının ve cinsiyetlerinin belirlenmesi için, kemiklerin, diş kalıntılarının ve pelvik bölgedeki yumuşak doku kalıntılarının taranacağı aktarıldı.

Squires, bulguların daha sonra çocukların kimliklerini daha iyi anlamak için kıyafetleri ve cenaze eşyalarının karşılaştırılacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, araştırmacılar, X ışınlarının çocukların vücutlarına zarar vermeyeceğini söyledi. Litvanya'nın Vilnius Üniversitesi'nde proje ortak araştırmacısı ve biyolojik antropolog Dario Piombino-Mascali, “Görüntüleme yöntemleri mumyalara zarar veremez. Mumyalar mahzenden çıkarılamadığından, onlar hakkında sadece bu yöntemle çalışabiliriz” dedi.

Araştırmacılar, saha çalışmasının önümüzdeki hafta başlayacağını bildirdi.

NTV