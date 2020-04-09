Magazin Cardi B, corona virüsle mücadele eden ailelere 1 milyon dolar bağışladı

Cardi B, corona virüsle mücadele eden ailelere 1 milyon dolar bağışladı

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Cardi B, corona virüsle mücadele eden ailelere 1 milyon dolar bağışladı

Rap yıldızı Cardi B ve Fashion Nova, corona virüs pandemisi ile mücadele eden ailelere 1 milyon dolar vermek için bir araya geldi.

09 Nisan 2020, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Cardi B, çarşamba gününden başlayarak, 20 Mayıs'a kadar toplam 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı Nova Cares, parayı ihtiyaç duyan insanların elden verecek.  Cardi B, Instagram’dan yaptığı paylaşımla, "Birçoğunuz fatura ödemek, ailelerinizi beslemek ve genel ihtiyaçlarınızı karşılamak için mücadele ediyorsunuz" dedi .

Espri yapmayı ihmal etmedi

Destekten yararlanmak için insanların hikayelerini ve bilgilerini fashionnova.com/cares adresine göndermeleri istendi. Cardi B, “Instagram'ın açık olduğundan emin ol, çünkü gerçekten ihtiyacın olduğundan emin olacağım. Yalan söyleme erkek arkadaşına biraz para verebilirsin! ' diye de şaka yaptı.


https://www.instagram.com/p/B-u0w9Xg1OJ/

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