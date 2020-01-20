Cardi B Paris’teki sanat sergisine sanat eseri gibi katıldı

Cesur elbiseleriyle tanınan Cardi B, Paris’te heykeltıraş Richard Orlinski’nin sergisine katıldı. Cardi B her yerinden takılar ve anahtarlar sarkan, maskeli, lateks kostümüyle kendisini de bir ‘sanat eseri’ne dönüştürdü. Dünyaca ünlü rapçi, lateks elbisesi ve maskesiyle heykellerle poz verdi.

'En ırkçı kostüm' yorumları yapıldı

Bere, çanta Louboutin topuklu ayakkabılarla görünümünü tamamlayan Cardi B için “en ırkçı kostümünü giydi” yorumları yapıldı. Cardi B, lansmanda çekilmiş fotoğraflarını Instagram'a yükledi.

“Sanatçı Richard Orlinski'nin koleksiyon vitrini için Paris'e geldiğinde Cardi B kesinlikle şovu çaldı” yorumları da yapıldı.

Elbise Fransız modacı Marine Serre’nin

Cardi B’nin lateks kıyafeti, Fransız modacı Marine Serre’ye ait. Elbise, Radiation adlı 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunda yer alıyor. Marine Serre’nin bu koleksiyonu hayli ilginç bir manifestoyla tanıtılmıştı. Marine Serre koleksiyon hakkında “Kıyametten sonra, bir grup arkadaş grubunun yer altında bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluk. Yeni bir dünyanın yaratıldığı güvenli bir bölge, gelecekteki bir dünya, modayı görmenin yeni bir yolu.” diyerek tanıtmıştı.

Kıyamet sonrası modanın simülasyonu

Futurewear konseptine odaklanan tasarımcı, koleksiyonunda yüz maskelerini, metalik elbiseyi, uzun ceket ve elbiseleri ve vücudu baştan başa saran tek parça bodysuit’i seçti.

Koleksiyonun manifestosu ise şöyle: “Yeni semboller yolu aydınlatır ve yeni ritüeller şamanik enerjilerin kilidini açar. Eski dünyanın enkazından yeni bir mitoloji ortaya çıkıyor. Sanal oyun alanı olan radyasyona, kıyamet sonrası geleceğin giyimine simüle etmek için inşa edilmiş hibrit bir ütopya-distopya.”