Cardi B. Türk takipçilerinden dizi önerisi istedi
Grammy Ödüllü şarkıcı Cardi B'nin bir dönem izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı Türk takipçilerinden yeni dizi önerisi istedi.
11 Ağustos 2020, Salı 23:04 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Vahide Perçin, Engin Öztürk, Merve Boluğur ve birçok yıldızın yer aldığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ 2011-2014 yılları arasında reyting rekorları kırmıştı.
80’in üzerinde ülkeye satılan diziyi Grammy ödüllü dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Cardi B’nin de izlediği ortaya çıkmıştı.
Cardi B., sosyal medya hesabından Türk takipçilerine “Şimdi ne izleyeyim?” diye sordu. Türk takipçileri ünlü rap’çiye “Aşk-ı Memnu” dizisini önerdi.
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