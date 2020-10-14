Magazin Cardi B. yanlışlıkla çıplak pozunu paylaştı

Cardi B. yanlışlıkla çıplak pozunu paylaştı

Magazin

Cardi B. yanlışlıkla çıplak pozunu paylaştı

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Cardi B., sosyal medya hesabından yanlışlıkla üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Cardi B. hatasını fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler gündeme oturdu.

14 Ekim 2020, Çarşamba 10:48 Son Güncelleme:
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Türk dizilerine olan düşkünlüğü ve Muhteşem Yüzyıl'a olan ilgisiyle dikkat çeken ABD’li rapçi Cardi B., sosyal medya hesabında bir kazaya imza attı. Instagram hesabında bir hikaye paylaşan rapçi, söz konusu karede bir kanepede üstsüz şekilde uzanırken görülüyor. Cardi B, yaptığı hatayı kısa süre sonra fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Kendim batırdım'

Hayranları ilk olarak ünlü rapçinin hesabının ele geçirildiğini düşünse de, Cardi B. yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi. Cardi B., Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım” dedi.

28 yaşındaki rapçi Twitter’dan da bir ses kaydı paylaşırken, “Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim” ifadelerini kullandı.


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