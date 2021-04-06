Türkiye Çaresizliğin fotoğrafı! Feci kazada cansız bedene bakarak gözyaşı döktü

Çaresizliğin fotoğrafı! Feci kazada cansız bedene bakarak gözyaşı döktü

Türkiye

Çaresizliğin fotoğrafı! Feci kazada cansız bedene bakarak gözyaşı döktü

Bolu'da D-100 kara yolununda iki otobomil çarpıştı. Kazada Mustafa Önder hayatını kaybetti. Önder hastane morguna götürülürken yakınları hıçkıra hıçkıra ağladı.

06 Nisan 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
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Bolu'da D-100 kara yolununda iki otomobilin çarpışması sonucu Mustafa Önder hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Önder'in cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürülürken yakınları gözyaşları içinde kaldı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı. Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Önder'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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