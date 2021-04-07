Türkiye Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Türkiye

Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde ölü caretta caretta, sahile vurdu. Caretta carettanın balık ağına takılıp, ölmüş olabileceği değerlendirildi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 19:45 Son Güncelleme:
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Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde saat 13.30 sıralarında ölü caretta caretta, kıyıya vurdu. Çevredekiler tarafından fark edilen caretta caretta için Serik Belediyesi’ne haber verildi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, çevredekilerin de yardımıyla caretta caretta kıyıdan kaldırdı. Caretta caretta bölgedeki uygun bir alana götürülerek, gömüldü.

Caretta carettanın balıkağına takılıp, ölmüş olabileceği bildirildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya)(DHA)

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