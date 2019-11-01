Musa KESLER/Hürriyet

‘Caretta caretta’ kaplumbağalarla ilgili son rapora göre koruma bölgelerindeki yumurtalardan 120 bin yavru çıktı. Bu yavruların yaklaşık 115 bini denize ulaşmayı başardı. Proje yöneticilerinden Prof. Dr. Yakup Kaska “Bunların binde biri 25 yıl sonra dönecek” dedi.

Akdeniz kıyılarında yumurtalayan dünyaca ünlü ‘Caretta caretta’ kaplumbağaları için Çevre Bakanlığı bir korumu projesi başlatmış, ‘DEKAMER’ (Deniz Kaplumbağaları Arama Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) kurulmuştu. Bu merkez Dalyan körfezi başta olmak üzere 5 ayrı bölgedeki kaplumbağaların yumurtlama sürecini takip etmiş ve yaptığı çalışmalarla kaplumbağaları korumaya almıştı. Yaz döneminden itibaren yumurtadan çıkarak denizlere yönelen kaplumbağaları takip eden DEKAMER son raporunu tamamladı.

YÜZDE 99’U DENİZDE

Rapora göre Fethiye-Göcek’teki özel çevre koruma bölgesinden 104 yuvadan 6 bin 283; Köyceğiz-Dalyan’daki 610 yuvadan 30 bin yavru çıkışı oldu. Aynı şekilde Belek’teki koruma bölgesinde koruma altındaki 2 bin 120 yuvadan 70 bin yavru denizlere ulaşmak üzere yola çıktı. Göksu Deltası’ndaki 94 adet yuvadan da 4 bin 39 yavru çıktı. Son olarak Patara’daki 286 yuvadan 17 bin 421 yavru çıkış yaptı. Rapora göre bu yavrulardan yaklaşık 115 bini denize ulaşmayı başardı. DEKAMER’in proje yöneticisi Prof. Dr. Yakup Kaska, bunun önemli bir başarı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Beş ayrı çevre koruma bölgesinden yaz döneminde yaklaşık 125 bin yavru çıkışı oldu. Bu yavruların da yüzde 98-99’u denize ulaştı. Yani 115 bin civarında yavru şimdi denizlerde... Bu konudaki bilimsel araştırmalara göre bin yavrudan ancak bir tanesi 25 yıl sonra anne olarak doğduğu kumsala geri gelebiliyor. Dolayısıyla biz bu çalışmalar neticesinde 25 yıl sonrasında yaklaşık 120 anne kaplumbağanın geri döneceğini öngörebiliriz. Bu netice dünya standartlarına göre çok başarılı bir netice. Başarının sebebi de projedeki titiz çalışmalardır. Bu çalışmalar kapsamında her yuva tek tek kafesle koruma altına alındı. Yumurtaların gelişim süreci takip edildi. Yumurtlamaya gelen anne kaplumbağalar her bakımdan korunup kollandı.

TUBA MARMARİS’İ SEVDİ

Yaralı annelerden bir tanesi olan Tuba’yı uydu takip cihazıyla denize göndermiştik. Türkiye sahilleri deniz kaplumbağaları için sadece yumurtlamak için değil; beslenme ve kışlanma alanları olarak da önemli. Tuba hâlâ Marmaris Cennet Adası civarında dolaşıyor. Normalde çoktan Tunus veya Mısır’a doğru gitmiş olması lazımdı. Belki de Tuba bizim sahillerimizde kışlayacak ilk kaplumbağa olacak.”