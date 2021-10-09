Carettaları korumak içi yapılmıştı, kum zambaklarına yaradı

Avrupa'nın en güzel plajlarından biri olarak adlandırılan Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sahili caretta carettaların yuvalama alanı olmasıyla turistlerden ilgi görüyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında gösterilen caretta carettaların yuvalama alanı olan Çıralı’da alınan önlemler ve izleme çalışmaları çok sayıda yavrunun hayatını kurtardı.

KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 465 LİRA

Deniz kaplumbağaları için alınan bu önlemler nesli tükenme tehlikesindeki kum zambaklarının yayılımının artmasını da sağladı. Sahilde, zarar vermenin ve kopartmanın cezasının 80 bin 465 lira olan kum zambaklarının sayısında son yıllarda artış yaşandı.





Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, deniz kaplumbağalarının korumak için sahilde kullanılan çitlerin kum zambaklarını da koruduğunu belirtti. Altınkaya, "Deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla sahile çektiğimiz çitler bir türe daha etkisini gösterdi. Sahilimizde bulunan kum zambaklarımız uzun yıllar sonra artış göstermeye başladı. Çok güzel görüntü oluşturuyorlar. Çiçeklerini açtılar. Kaplumbağa izleme ve koruma çalışmasının bu bitkilerimize de faydası oldu. Şu anda çok sayıda kum zambağı sahilimizde çiçek açıyor" diye konuştu.





DHA-Levent YENİGÜN