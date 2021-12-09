Cari açığa sağlık turizmi ilacı!

Türkiye’de teknolojik gelişmeler ve kaliteli doktorlar sayesinde son yıllarda yükselişe geçen sağlık turizmi, resort turizmine göre daha fazla döviz getiren bir sektör haline geldi. Özellikle döviz getirisi bakımından ülkemizin cari açığına katkı sağlaması beklenen Türkiye sağlık turizminin, 100 milyar dolarlık küresel sağlık pazarından bu yıl için büyük bir pay alması öngörülüyor. 2019 yılında sağlık turizmi kapsamında ülkemizde 662.087 hasta sağlık hizmeti alıp bunun getirisi 1 milyar 65 milyon 105 bin dolar tutarında gerçekleşirken, pandemi yılı 2020’de ise 388 bin 150 hastadan 548 milyon 882 bin dolar gelir sağlandı. 2021 yılının ilk üç çeyreğinde ise 370.334 kişi sağlık hizmeti alırken, buradan elde edilen gelir ise 704 milyon 262 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın bu yıl içerisinde 1,5 milyar doları geçmesi bekleniyor. Türkiye’nin tanıtımı ve “Sağlık vizesi” çalışmalarının da sürdürülmesiyle, Türkiye’nin sağlık turizmi sektörü olarak, küresel paydan ciddi bir ivme yakalayarak cari açığa etki edecek şekilde ülkemize döviz girdisi sağlaması hedefleniyor.

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