Cari işlemler hesabı açıklandı

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1.118 milyon ABD doları azalarak 455 milyon ABD dolarına gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1.404 milyon ABD doları daralmayla 1.913 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 3.024 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 1.177 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 739 milyon ABD doları tutarında azalarak 487 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 89 milyon ABD doları artarak 472 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 31 milyon ABD doları azalarak 63 milyon ABD doları olmuştur.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 194 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 4.830 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 924 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 857 milyon ABD doları, Genel Hükümet 3.500 milyon ABD doları net borçlanma yapmıştır.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 5.919 milyon ABD doları artış kaydetmiştir. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.478 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 1.532 milyon ABD doları olmak üzere toplam 3.010 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 291 milyon ABD doları ve 36 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 256 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 3.570 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."