Hem süs bitkisi olarak kullanılan hem de insan sağlığı için önemli bir yere sahip olan çarkıfelek çiçeği doğru bakıldığında uzun süreler yaşar. Peki, çarkıfelek çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Çarkıfelek çiçeği hikayesi nedir? Çarkıfelek çiçeği bakımı ve sulaması hakkında bilinmesi gerekenler.

ÇARKIFELEK ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Çarkıfelek çiçeği, hava akımlarından kolay etkilenebilen bir bitki türü olduğundan dolayı hava olaylarından korunması önemlidir. Kış aylarında ise soğuktan korunması bitkinin sağlıklı gelişiminin sürdürülebilir olması için büyük önem taşır. Bu bitkinin bulunduğu yerde başka bitkilerle temas etmemesi gerekir. Bitki sulanırken kullanılan suyun bitkinin toprağının her tarafına yayılmasına özen gösterilmesine dikkat edilmelidir.

Bitkiyi sulamakta kullanılacak olan suyun oda sıcaklığında olması gerekir. Her sulama işleminde aynı ölçüde ve yanı kapta yapılmalıdır ve sulamanın aynı günlerde yapılmaya özen gösterilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Çiçeğin bakımında bir başka önemli unsuru çiçeğin budama işlemi oluşturmaktadır. Kuruyan çiçekten makas yardımı ile yahut dalları çok dipte olmayacak şekilde budama işlemi keskin bir makas yardımı ile yapılmalıdır.

Çarkıfelek çiçeğinin bakımında sulama işleminin doğru yapılmasının büyük öneminin varlığı söz konusudur. Bu bakımdan sulama sonrası kullanılan suyun bitkinin kök çevresinde bulunan toprağın her tarafına ulaştırılmasına dikkat edilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca bitki sulanırken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde suyla doldurularak sulamalar. Sulama işlemi aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülerek gerçekleştirilmelidir.

ÇARKIFELEK ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çarkıfelek çok dikkat edici güzellikte çiçek açabilen bir bitki olmasının yanında bazı önemli özellikleri de barındıran bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu güzel çiçeğin dikkat çeken önemli özellikleri:

Çarkıfelek çiçeğinin bitkisi sarmaşık gibi dolanarak gelişen ağaçsı ve otsu özellik sergileyen yaz boyu çiçek açan bir bitkidir.

Çiçeklenme döneminde suya gereksinim duyan çarkıfelek çiçeği soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenen bir bitkidir.

Farklı renklerde çiçek renkte çiçekler açan çarkıfelek bitkisi; pembe, erguvani veya kırmızı renkte iri yapılı çiçekler açmaktadır.

Anavatanı Amerika olan bir bitkidir.

Ilıman iklimlerde gelişim gösterir.

Sahip olduğu sarmaşık yapısı sebebiyle özellikle binaların dışlarında kullanıma uygun bir yapı gösterir.

Saksı ve bahçelerde yetişebilen bir bitki olup nemli duvar diplerinde de yetişme özelliği gösterir.

Güneş seven bitki türleri arasında yer alır.

Çok fazla toprak ayrımı yapmayan bir bitkidir.

Nemli topraklarda çok daha kolay gelişim gösteren bir özellik barındırır.

FAYDALARI NELERDİR?

Çarkıfelek çiçeği sadece muhteşem güzellikte açan çiçekleriyle süs bitkisi olarak kullanılan bir bitki değildir. Aynı zamanda insan sağlığına önemli ölçüde katkı sağlayan faydaları ile de dikkat çeken bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan düzenli olarak 1 tatlı kaşığı kuru yaprak üzerine 1 bardak kaynar su eklendikten sonra 15 dakika süreyle demlendirilen çayının günde iki bardak olarak tüketimi önemlidir. Çarkıfelek çayının faydaları şunlardır:

Uykusuzluk sorunun giderilmesine katkı sağlar.

Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.

Spazm çözücü, sakinleştirici özelliklere sahiptir.

Göstermiş olduğu sakinleştirici etkileri bakımından sara gibi sinirsel sağlık sorunlarına iyi gelir.

Gerginliği ve endişeyi giderir.

Kişide varsa parkinson şikayetlerini azaltıcı bir etki ortaya koyar.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı alan bir etki sağlar.



