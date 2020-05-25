Çarkıfelek, Gonca Vuslateri, Cenk Eren ve Sedef İybar’ı konuk ediyor..
Kanal D’nin sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği yarışma programı Çarkıfelek’te bayram heyecanı bayramın ikinci gününde de hız kesmeden devam ediyor.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Bayramın ikinci günü, çarkın başına sevilen oyuncu Gonca Vuslateri, ekranlarda yaptığı yemekler ve pratik tarifleriyle tanınan Sedef İybar ve birbirinden güzel şarkılarıyla usta sanatçı Cenk Eren geçiyor. Cenk Eren’in şarkıları, Gonca Vuslateri ve Sedef İybar’ın eğlenceli sohbetiyle bayram neşesi Çarkıfelek’te katlanıyor.
Fettah Can’la 'Evde Bayram Konseri'
Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Evde Bayram Konserleri” kapsamında yer alan Fettah Can konseri, bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konser, saat 22.30’da ekrana gelecek. Fettah Can, sevilen parçalarıyla müzik ziyafeti verecek.