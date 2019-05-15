Çarkıfelek ramazan akşamlarında ekranda!

Emre Karayel’in sunumu Emel Özkızıltaş’ın da yardımcı sunuculuğuyla Kanal D’nin vazgeçilmez programı Çarkıfelek ramazan akşamlarında da ekran başındakileri eğlendirmeye devam ediyor. İşte Çarkıfelek 43. Bölüm fragmanı…

Çarkıfelek 43. bölüm fragmanı yayında! Sunuculuğunu Emre Karayel ve Emel Özkızıltaş’ın üstlendiği, Çarkıfelek ramazan akşamlarında eğlendirmeye devam ediyor.

Çarkıfelek komik anları ve eğlenceli sohbetleri ile dönmeye devam ediyor, puanlar, hediyeler, kahkahalar havada uçuşuyor! Emre Karayel’in sunumuyla Çarkıfelek yeni bölümüyle bu akşam saat 19.45'te Kanal D'de!