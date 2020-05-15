Magazin Çarkın başında artık Onur Büyüktopçu var!

Çarkın başında artık Onur Büyüktopçu var!

Magazin

Çarkın başında artık Onur Büyüktopçu var!

Kanal D’nin efsane programı Çarkıfelek, yeni sunucusu ve bölümleriyle bayram ekranında.

15 Mayıs 2020, Cuma 11:19 Son Güncelleme:
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Neşesi, eğlencesi ve birbirinden değerli ödülleriyle izleyici karşısına çıkacak olan Çarkıfelek’in sunuculuğunu oyuncu Onur Büyüktopçu üstlenecek. Klasikleşmiş etaplarına eklenen yeni oyunları, zengin çarşısı, nakit para ödülleri ve finaldeki büyük ödül arabasıyla ekrana gelecek programda, Emel Özkızıltaş yardımcı sunucu olarak yer alacak.

Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü izleyici ile buluşacak programın ilk bölümüne ünlü isimler katılacak. Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Çarkıfelek, bayram neşesini doyasıya yaşatacak.

Yayın Tarihi : 24 Mayıs Pazar / 2020

Yayın Saati : 20.00


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