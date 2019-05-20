Fenerbahçe'de sezon başında lisansı askıya alınan Carlos Kameni çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllık 2.2 milyon Euro'luk kazanan ve Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu file bekçisi, İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, eski kulübü Espanyol'a dönmek istediğini söyledi.

*Fenerbahçe'deki bu durumuna nasıl baş ediyorsun?

Çok zor aylar ve zamanlar geçiriyorum. Benim için gerçekten çok karmaşık. Ben bir futbolcuyum ve süre almak istiyorum. Rekabet etmek ve sahada olmak. Şu anki durum beni oldukça üzüyor. Bu sebeple ayrılmak istiyorum.

*Bu duruma nasıl geldiniz peki?

Takımdaki yabancı oyuncusu sayısı fazlaydı ve bu sebeple ben kadro dışı kalmak zorunda bırakıldım. Benim lisansımı askıya aldılar ve gerçekten çok zor bir durum. İdmanlara katıldım, çalışmalarımı sürdürdüm, hazır durumdayım ancak oynayıp rekabet etmem gerekiyor. Bu yüzden takımdan ayrılmam gerekiyor. Aslında burada kalmak en kolay seçim olur. Kontratım devam ediyor, ancak ben oynamak istiyorum. Ben bir futbolcuyum ve bu benim hayatım.

*Galiba kulübün de ekonomik problemler yaşıyor?

Evet, Fenerbahçe ekonomik olarak zor durumda. Bu yüzden ayrılığın benim açımdan hiçbir problemi yok. Devam eden bir kontratım var bundan kolayca çıkabilirim.

*Kariyerine nerede devam etmek istiyorsun?

Bu çok açık. Espanyol'da. Hiçbir kuşkum yok. Bunu her zaman söylemekten kaçınmam. Espanyol, benim futbolda geldiğim noktaya ulaşmamda en büyük paya sahip. O güzel stadyumda yeniden oynamak çok güzel olur. Gerçekten Espanyol'a dönmek benim için bir rüya ve onur olur. İnsanlar her zaman bana iyi yaklaşmıştır. Orası benim evim ve bu yüzden geri dönmek istiyorum. Takıma da yeniden yardım edebileceğimi düşünüyorum.

(Fanatik)