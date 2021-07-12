Magazin Carole Hakko kanser hastalığına yenik düştü

Carole Hakko kanser hastalığına yenik düştü

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Carole Hakko kanser hastalığına yenik düştü

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Carole Hakko bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Carole Hakko’dan sevenlerini yasa boğan haber geldi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko, pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Bu sabah vefat eden Hakko, tüm sevenlerini yasa boğarken, dostları sosyal medyada birbiri ardına paylaşımlar yaparak üzüntülerini bildirdi.

"CAROLE HAKKO HER ZAMAN KALBİMİZDE EN SEVGİLİ "BAŞKANIMIZ" OLARAK KALACAK"

Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko’nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili “Başkanımız" olarak kalacak."

CENAZE TÖRENİ İNGİLTERE'DE OLACAK

Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.

(DHA)

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