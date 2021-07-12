Carole Hakko kimdir? Carole Hakko kaç yaşında ve neden öldü?

Aralık ayında yeni yaşına giren Carole Hakko, doğum günü hediyesi olarak yakınlarından Bir Dilek Tut derneğine bağış yapılmasını istemişti. Çevresi tarafından iyilik meleği olarak adlandırılan Carole Hakko’nun cenazesinin İngiltere’ye götürüleceği öğrenildi.

CAROLE HAKKO KİMDİR?

Carole Hakko, aralık ayında 65 yaşına girmişti. Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen ünlü ismin hastalığıa yenilerek vefat ettiği öğrenildi.

Alan Hakko ve Romina Hakko’nun annesi olan Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko’dan boşanmıştı.

Yeni yaşına aralık ayında giren Carole Hakko, doğum günü hediyesi yerine “Bir Dilek Tut” derneğine bağış yapılmasını istedi ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.

Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.

Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko’nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili “Başkanımız" olarak kalacak." İfadelerine yer verildi.