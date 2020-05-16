Magazin Caroline Koç: Kızlarım benim şansım

Caroline Koç: Kızlarım benim şansım

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Caroline Koç: Kızlarım benim şansım

Ocak 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un eşi, Koç Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Caroline Koç, Tahire Demircan’ın YouTube’daki programına konuk oldu. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

16 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Ocak 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un eşi, Koç Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Caroline Koç, 2008’de Banu Yentür ile ortak olmuştu. Tam 1785’te Fransa’dan İzmir’e gelen ve tekstil sektörü ile uğraşan atalarının izinden gidip havlu, çarşaf, yastık kılıfı, sabahlık, bornoz ve plaj kıyafetlerinin satıldığı Haremlique markasını kurmuştu. Caroline Koç aile dostları Tahire Demircan’ın YouTube’daki programına konuk oldu.

'İstanbul ilham veriyor'

Dubai ve Miami’den sonra İngiltere Harrods’da satışımız var. Amacımız dünya markası olmak. Yakında Paris ve Londra’da birer mağaza açmak istiyoruz. Haremlique ismine Osmanlı saraylarından esinlenerek karar verdik. Zaten İstanbul tarihi dokusu ve Boğaz’ı ile bana ilham veriyor. İnsanın yaratıcılığını ortaya çıkarıyor” dedi. Caroline Koç, büyük kızı Esra’nın Amerika’da yüksek lisans yapacağını söyledi. Aylin için de “Tasarıma büyük ilgisi var. İlerde bizimle çalışmak isteyebilir. İki kızımla da arkadaş gibiyiz. Birlikte müthiş anlaşıyor ve eğleniyoruz. Bu konuda çok şanslıyım” dedi.

Tahire Demircan, Rahmi Koç'un yakın arkadaşı. Tahire Demircan, Rahmi Koç'un yakın arkadaşı.

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