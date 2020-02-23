Magazin Caroline Yılmaz, Murat Boz'u anlattı: Evde üstü çıplak dolaşıyor

Caroline Yılmaz, Murat Boz'u anlattı: Evde üstü çıplak dolaşıyor

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Caroline Yılmaz, Murat Boz'u anlattı: Evde üstü çıplak dolaşıyor

TV8,5’da program yapan şarkıcı Caroline Yılmaz, komşusu Murat Boz hakkında şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar üzerine Murat Boz da Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

23 Şubat 2020, Pazar 18:37 Son Güncelleme:
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Aslı Enver ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Murat Boz hakkında komşusu olan şarkıcı Caroline Yılmaz'dan da ilginç açıklamalar geldi.

TV8,5’da program yapan şarkıcı Caroline Yılmaz, komşusu Murat Boz’un ev hallerini anlattı: Murat Boz’un ev hallerine çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor, buzdolabının kapısını açıp elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor...

Murat Boz'dan açıklama

Hakkında çıkan bu haberler üzerine Murat Boz Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınladı.

İşte Murat Boz'un açıklaması:


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