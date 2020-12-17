Caroline Yılmaz: Serdar ile sanal aşk yaşadık

Şarkıcı Caroline Yılmaz, Almanca bir şarkıya Türkçe söz yazıp klip çekti! Sanal aşkları anlatmak istediğini söyleyen Caroline “Bu durum benim de başıma geldi. 10 yıl boyunca sanal mecra üzerinden duygusal sohbetler ettiğim, hatta aşk yaşadığım kişi sonunda Serdar Ortaç çıktı. Ama bunu sonradan öğrendim. Kendisini gizlemiş” dedi.