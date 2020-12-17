Caroline Yılmaz: Serdar ile sanal aşk yaşadık
Almanca şarkıya Türkçe söz yazıp klip çeken şarkıcı Caroline Yılmaz, "sanal mecra üzerinden aşk yaşadığım kişi Serdar Ortaç çıktı" dedi. Ali KESER / POSTA
17 Aralık 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Caroline Yılmaz, Almanca bir şarkıya Türkçe söz yazıp klip çekti! Sanal aşkları anlatmak istediğini söyleyen Caroline “Bu durum benim de başıma geldi. 10 yıl boyunca sanal mecra üzerinden duygusal sohbetler ettiğim, hatta aşk yaşadığım kişi sonunda Serdar Ortaç çıktı. Ama bunu sonradan öğrendim. Kendisini gizlemiş” dedi.
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