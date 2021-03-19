Çarpıcı araştırma: Koronavirüs en çok öğleden sonra ortaya çıkıyor

ABD, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonra saatlerinde daha fazla koronavirüs salgılayabilecekleri açıklandı. The Guardian’ın haberinde bununla birlikte, henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.

TEST SONUCU İÇİN EN DOĞRU SAAT 14:00

NTV'de yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl mart ve haziran ayları arasında ABD’nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14:00 olarak tespit edildi.

ÖĞLEDEN SONRA İLK SAATLERDE VİRÜS BULAŞMA MİKTARI ARTABİLİR

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin koronavirüs ile nasıl etkileşimde bulunduğundaki günlük "sirkadiyen" (24 saatlik) dalgalanmalar nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.

BULAŞMA ORANI SAATE GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Daha önce de yapılan influenza gibi diğer virüslerle ilgili çalışmalar da, bir bireyin semptomlarının ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişebileceğini göstermişti.

Imperial College London'da virolog Dr. Rachel Edgar, 24 saatlik bir gün boyunca fizyolojimizdeki örneğin burun salgılarımız gibi diğer değişikliklerin de, burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini söyledi.

"TESTİ ÖĞLEDEN SONRA YAPTIRIRDIM"

Araştırmayı daha da geliştirmek için kişilere Covid-19 bulaştırarak ardından viral yüklerinin günün farklı saatlerinde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyleyen araştırmanın başındaki Candace McNaughton, “Mümkün olan en doğru Covid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım” dedi.





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