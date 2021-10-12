Çarpıcı sonuç: Dünyada 100 milyon kişi sigarayı bırakmak istiyor!

Dünyada geleneksel tütün tüketimi yerini yeni nesil ürünlere bırakıyor. Dünya genelinde yaklaşık 100 milyon yetişkin sigara kullanıcısı, potansiyel olarak riski azaltılmış tütün ve nikotin ürünlerine geçti. Yetişkin tüketicilerin değişen beklentilerini karşılayan yeni nesil ürünler için üreticiler, inovasyona önemli yatırımlar yapıyor. Londra'da geçen hafta düzenlenen, birbirinden farklı ülkelerden alanında uzman bilim insanları, halk sağlığı uzmanları, hükümet temsilcileri, yatırımcılar ve tütün/nikotin endüstrisi üyeleri gibi dünya üzerindeki kilit paydaşların bir araya geldiği GTNF’de (Global Tobacco Nicotine Forum/ Küresel Tütün ve Nikotin Forumu) hem tütün endüstrisinin yeni uygulamaları hem de sigarayla ilgili toplum sağlığı sonuçları mercek altına alındı.

YENİ KATEGORİ ÜRÜNLERLE AMERİKA’DA 1,8 MİLYON KİŞİNİN ERKEN ÖLÜMÜ ÖNLENEBİLİR

GTNF Zirvesi’nde konuşan Georgetown Üniversitesi Onkoloji Profesörü David Levy, Amerika’da yeni kategori ürünlerle ilgili mağazaların açılmasının ve online alışveriş seçenekleri sunulmasının piyasayı temelden değiştirdiğini ve çok daha rekabetçi hale getirdiğini söyledi. ABD'de gençlerin sigara içme oranında (18-24 yaş) %60 oranında büyük bir düşüş gösterdiğini de görüşlerine ekleyen Levy, ‘’ABD'de yetişkin tüketiciler eğer yeni kategori ürünlere geçerlerse, 1.8 milyon kişinin erken ölümün önleneceğini ve 2013 ile 2060 arasında 38.9 milyon yaşam yılı kazanılacağını" belirtti. Profesör Levy, nikotin ürünlerinin kontrol edilmesi ve yasaklanması yerine sağlık üzerindeki etkisinin azaltılmasının önemine değindi.

YOKSUL TOPLUMLARIN SAĞLIĞI RİSK ALTINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

Brown Üniversitesi Davranış ve Sosyal Bilimler Fakültesi Alkol ve Bağımlılık Araştırmaları Bölümü’nden Prof. Jasjit Ahluwalia, tüketicilerin sigara alışkanlığından vazgeçemediği bir dünyada daha az riskli ürünlerin bulunmasının sevindirici olduğunu ama bu ürünlerin çeşitli politik kararlar nedeniyle bazı ülkelerde kısıtlanmasının üzücü olduğunu dile getirdi. Jasjit S Ahluwalia, e-sigaraları yanıcı ürünler gibi vergilendirmenin fiyat bandına göre ürün seçimi yapan daha yoksul toplumlarda yeni kategori ürünlere geçişten caydıracağını ve bu nedenle daha az riskli bu ürünlere teşvik etmenin zor olacağını söyledi.

Vaping teknoloji şirketi SMOORE'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Atomizasyon teknolojisi markası FEELM Başkanı Frank Han ise, Hükümetlerin ve STK'ların, daha sağlıklı endüstri gelişimini ve daha dengeli düzenlemeleri teşvik etmek için bu tarz bilimsel yeniliklerde liderlik etmeleri gerektiğini belirtti. Frank Han ‘’Toplum sağlığını iyileştirme stratejisi kapsamında dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının da üzerine önemli roller düştüğünü’’ sözlerine ekledi.

TÜM BİLİMSEL VERİLERE RAĞMEN, BAZI ÜLKELERDE YENİ NESİL ÜRÜN KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR

BAT Global Pazarlama Direktörü Kingsley Wheaton ise GTNF’de, yetişkin tüketicilerin potansiyel olarak daha az riskli ürünleri güvenle kullanabilmeleri için bilimsel verilere dayanan yeni kanuni düzenlemelerin önemine değindi. Wheaton konuşmasında; ‘’ Yeni kategoriler potföyünde bulunan ürünlerin, geleneksel tütün ürünlerine kıyasla daha az zararlı olduğu bilimsel verilerle desteklenebilmesine rağmen dünya genelinde bazı ülkelerde bu ürünlere erişim yasaklanmakta ve çeşitli kısıtlamalar devam ediyor. Yeni kategori ürünler üzerinde yapılan tüm bilimsel araştırmalar, tütünün insan sağlığı üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik... Bilim, tüketicilerin seçimleri ve pragmatik çözümlere duyulan ihtiyaç ile ilgilidir. Bir araya gelmezsek, bu soruna çözüm bulmak mümkün olmayacak’’ dedi