Çarpıcı tespit! 'Gripliyim' diyerek test yaptırmıyorlar…

Uzmanlara göre, birçok vatandaşın nezle ve grip olduğunu düşünerek PCR testi yaptırmıyor. Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Yüksekyayla, semptom göstermesine karşın, PCR testi yaptırmayanlara dikkat çekerek, "Bölgemizde test sayısı oldukça azaldı. İnsanlar ağır tablo bulguları ortaya çıkmadan test yaptırmıyor. Grip semptomluların sayısı da artıyor ancak bu kişilerin birçoğu aslında Kovid-19'lu. Şanlıurfa ve çevre iller için konuşacak olursak geçen dönem vaka sayıları öylesine yüksekti ki nüfusun büyük kısmı bağışıklanmış oldu. Şanlıurfa ve çevre illerdeki vaka yoğunluğunun az olmasını en büyük nedeni test yaptıranların sayısındaki inanılmaz düşüş. Aşılanma hızımız düşmüş. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren ciddi vaka artışları görebiliriz" dedi.

ARALIK UYARISI

Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş da hem kent genelinde hem bölgesel olarak PCR test başvurularında ciddi düşüş yaşandığına dikkat çekerek, "Grip salgını söz konusu olsa da birçok grip vakasının Kovid-19 olasılığı çok yüksek ancak bu olasılığı netleştirmemiz için PCR testlerinin yaygın şekilde yaptırılması gerek. Vatandaş karantinaya girmemek, gerçekle yüzleşmemek ve grip olduğunu öne sürerek test olmaktan kaçınıyor” uyarısı yaptı.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise kırsal kesimde yaşayan çoğu vatandaşın doktor kapısını ancak hastalık tablosu ağırlaştığında çaldığını belirtirken, "Güneydoğu'da birçok kişi grip olduğunu varsayıp test olmaktan kaçınıyor.Grip ile Kovid-19'u ayıramadığımız için rakamlarda doğru değerleri bulmamız güçleşiyor. Avrupa’da artan vaka sayısı aralıktan itibaren bize de yansıyacak" dedi. Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena ise "Bölgede ağırlıklı olarak rinovirüs, nezle ve grip nedeniyle başvurular gerçekleşiyor" diye konuştu.