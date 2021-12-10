Türkiye Çarptıkları kadının ölümüne sebep olan şüpheliler yakalandı

Çarptıkları kadının ölümüne sebep olan şüpheliler yakalandı

Türkiye

Çarptıkları kadının ölümüne sebep olan şüpheliler yakalandı

Eskişehir’de 3 gün önce kullandıkları otomobille bir kadına çarpıp ölmesine neden olan ve olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

10 Aralık 2021, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi’nde 3 gün önce yaşanan olayda plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç 31 yaşındaki Rüveyda Çapa’ya çarparak olay yerinden kaçmıştı. Talihsiz kadın tedavi için kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından başlatılan çalışmalar bugün sonuç verdi. Özel ekibin çalışmaları kapsamında bölgede bulunan şehir ve güvenlik kameraları ile olay yerinde bulunan otomobil parçaları inceleme altına alındı. Çalışmaların sonucunda tespit edilen otomobil, Sazova Mahallesi’nde bulunan bir evin kapalı garajına saklanmış halde bulundu.

Otomobili kullandığı öğrenilen Mustafa Doğukan D. (21) ile yanında bulunan arkadaşı Mehmet Ü. (20), ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bir o eksikti
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Anadolu Yakası’nda bir anda çıkan fırtına etkili oldu