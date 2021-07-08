Kurban Bayramı’na kısa süre kala, Carrefour, Migros, BİM, A101 kurbanlık fiyatları en çok merak edilen konular arasına girdi. Kurban bedelini ödeyen vatandaşlar, bayram gününde etlerini hazır paketlenmiş şekilde marketlerden alabiliyor. Bu da oldukça zahmetli olan kurban kesim ve pay etme işleminden kurtulmayı sağlıyor. Hal böyle olunca da “2021 marketlerde küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL?” sorusu sık sık dile getiriliyor. İşte, 2021 Carrefour, Migros, BİM, A101 kurbanlık fiyatları…

2021 MARKETLERDE KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI KAÇ TL?

2021 yılı Kurban Bayramı’nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 4 gün süren bayram, 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Milyonlarca vatandaş kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlık yaparken, marketlerde satışa çıkan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları da belli oldu.

CARREFOUR KURBANLIK FİYATI 2021

CarrefourSA’da bu yıl farklı kurbanlık seçenekleri bulunuyor.

Küçükbaş, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi CarrefourSA’da 1950 TL

Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 TL

Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın son günü almayı tercih edelere ise indirim uygulanıyor. Bayramın 4. Günü için büyükbaş kurbanlık hisse fiyatı 1950 TL olarak belirlendi.

Carrefour’da kurbanlık fiyatlarında anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunulurken aynı zamanda kesilen kurbanlıklar müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim ediliyor.

MİGROS KURBANLIK FİYATI 2021

Migros’ta en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 TL, 16 kilogramlık koç 1950 TL’den satılıyor.

Migros, büyükbaş kurbanlıkta ise en az 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et olan bir hissenin fiyatını 2295 TL.

Migros, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı ve Money Bonus Kredi Kartı sahiplerine 125 lira indirim sağlıyor. Mağazalardan teslim alımlarında ise kuşbaşı ve kıyma hazırlığı gibi kasaplık hizmetleri ücretsiz sunulurken aynı zamanda kurban etleri ücretsiz olarak evlere teslim ediliyor.

A101 KURBANLIK FİYATI 2021

A101, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 1695 TL, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 1795 TL’den satışa sunuluyor.

A101’de en az 20 kg kemiksiz et büyükbaş tek hisse 1,795,00 TL olarak açıklandı.

A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına göre 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor.