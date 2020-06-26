Tepsi tepsi börekler için: Çarşaf böreği tarifi

Tadına doyum olmayan çarşaf böreği tarifi, evde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çarşaf böreği tarifi arıyor ya da çarşaf böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çarşaf böreği tarifi, çarşaf böreği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Çarşaf böreği tarifi

Çarşaf böreği malzemeleri

2,5 su bardağı ılık su

1 kilogram un

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Yufkaların üzeri için:

1 su bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

6-7 tane patates

3 tane soğan

1 çay kaşığı karabiber

(İç harcını isteğe göre peynirli, ıspanaklı, kıymalı gibi seçeneklerle değiştirebilirsiniz)

Çarşaf böreği yapılışı

Derin bir yoğurma kabına unun tamamını ilave edip tuzunu ve sirkesini ekleyin. Üzerlerine azar azar ılık su ekleyin. Karışımı, kulak memesinden daha yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru iyi açabilmek için ılık su ile yoğurmak ve dinlendirmek çok önemli. Yoğurduğunuz hamuru 8 parça bezeye bölün. Üzerini nemli bir bezle kapatın ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu arada çarşaf böreğin içini hazırlamaya başlayın. Patatesleri haşlayın. Haşlanmış patatesleri ve soğanları küçük küçük doğrayın. Doğranmış soğanları sıvı yağda kavurun. Kavrulmuş soğanları, soğuyunca patateslerle karıştırın. Karabiberini, pul biberini ve tuzunu ekleyip karıştırın. Dinlenen bezeleri oklava kullanarak tabak büyüklüğünde açın. Her yufka katmanının üzerini yağlayın. Bütün yufkaları üst üste dizin. En üstteki hamuru da yağladıktan sonra hamurları yarım saat kadar dinlenmeye bırakın. Geçen sürede hamur kendini salacak. Böylelikle tek tek kenarlarından çekerek kolayca açılabilir. Hamur katlarını, tek tek kenarlarından çekerek açın. İç malzemesini hamurun her yerine serpin. Hamuru kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Rulo hamurları yağladığınız fırın tepsisine dolaya dolaya sırasıyla yerleştirin. Bütün hamurları tepsiye dizdikten sonra üzerine fırça kullanarak sıvı yağı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35 dakika pişirin. Daha sonra üzerini bir bezle örtün ve börek kendini toplayana kadar biraz dinlendirin.



