Günlük uyku saatimizi 8 saat olarak kabul edersek ortalama 8 saatimiz yatakta geçiyor ve her gün yatağa girmeden önce duş alma imkanımız olmayabiliyor. Durum böyle olunca nevresimler de çabuk kirleniyor ve bakteri üretmeye başlıyor. Uzmanların önerilerine göre çarşaf ve nevresim takımları belirli sürelerde değiştirilmelidir. Eğer "çarşaf ve nevresimler ne sıklıkla değiştirilmeli" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Çarşaf ve nevresimler ne sıklıkla değiştirilmeli?

Nevresim, çarşaf ve yastık kılıfları haftada en az 1 ortalama 2 kere değiştirilmelidir. Nevresim, çarşaf ve yastık kılıfları 60 derece de yıkanmalı ve iyice kurtulmalıdır. Kurutulan çarşaflar yüksel derece de ütülenmesi daha sağlıklı olur.

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