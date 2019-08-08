Çarşı hareketli bayram bereketli

Vatandaşlar, bayram alışverişi kapsamında misafirlerine ikram etmek ve memleketlerine götürmek için lokum, şeker, çikolata, kahve, kuruyemiş alıyor. İstanbulluların ‘uğrak’ yerlerinden olan Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da gözle görülür bir hareketlilik söz konusu. Bayramdan bir iki gün önce işlerin daha yoğun olacağını söyleyen esnaf, giysi, çerez, çikolata gibi ürünlere vatandaş tarafından ilgi gösterildiğini belirtiyor.

Bayrama yönelik hazırlıkların yapıldığı tezgâhlarda çeşit çeşit lokumlar, çerezler yer alıyor. Esnaf, şeker fiyatlarının Ramazan Bayramı’na göre aynı olduğunu söylerken vatandaşların 1 ya da 2 kilogramlık karışık şeker aldıklarını dile getiriyor.

UYGUN BÜTÇELİ

Mahmutpaşa’da her bütçeye uygun kıyafet ve pek çok ürün bulunuyor. Eski bayramlar olmadığını söyleyen esnaf, vatandaşın da eskisi gibi bayramlık alışverişine gelmediğini daha çok zincir mağazalardan bayramlık aldığını söylüyor.

Mahmutpaşa’da gömlek fiyatları 30 - 50 lira, pantolonlar 30 - 60 lira, tişörtler ise 15 - 70 lira arasında değişen fiyatlardan müşterilerin beğenisine sunuluyor. Mahmutpaşa’ya ise bayramlık kıyafet satın almaya gelenlerin olmamasına rağmen düğün ve kına için çeyiz alışverişine gelenlerin sayısı fazla.

SİPARİŞLER KÜÇÜK

Mısır Çarşısı ve çevresinde çerez fiyatları 20 ila 90 lira arasında değişiyor. Fiyatları pahalı bulan vatandaşlar misafirler için yarımşar ya da birer kilogramlık paket aldıklarını söylüyor. Kuru meyveler ise 30 - 70 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyordu.

Kurban Bayramı öncesi şerbetli tatlılar da yoğun ilgi görüyor. Cevizli baklavanın kilogramı 40, fıstıklı baklavanın kilogramı ise 65 liradan başlıyor. Yaprak sarması yapacak olan vatandaşlar ise yaprağın kilogramına 18 liradan başlayıp fiyatlara satın alabiliyor.

KAHVE KUYRUĞU VAR

Geçen yıla göre şeker fiyatlarında 4-5 liralık bir artış olduğunu söyleyen esnaf, şekerlerin kilogramının 24-30 lira arasında değişen fiyatlardan satıldığını ifade ediyor. Esnaf, şeker ve çikolatanın yanı sıra bayramda çerezlerin de çok fazla tercih edildiğini söylüyor.

Misafirlerine Türk kahvesi ikram etmek isteyen vatandaşlar, Kurukahveci Mehmet Efendi’de sıra bekleyerek kahve alıyor. Çekilmiş kuru kahvenin kilogramı 55 lira. En küçük paketi 55 gram olan kuru kahve 3 liraya satılıyor.

Taze çekilmiş kahvelerin yanında ikram etmek için kilogramı 12 - 60 lira arasında değişen lokumlardan alıyor.

ET SATIŞLARI İYİ GİDİYOR

İnci Et Pazarı’nın yetkilisi Ali Zengin, bayram öncesi satışların iyi gittiğini genellikle kıyma ve kuşbaşı alındığını belirtti. Zengin, “Herkes kurban kesemediği için et almaya gelenler oluyor. Kurbandan sonra yaklaşık bir ay satışlarımızda yüzde 25-30 düşüş oluyor. Fakat daha sonra tekrar artıyor” dedi.