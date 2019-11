Cartier ve Sofia Coppola işbirliği

Stil ve feminen zarafetle özdeşleşen Cartier, yeniden lansmanı yapılan Panthère de Cartier saati için çekilen filmini Sofia Coppola’ya teslim etti. Aktrist Courtney Eaton ve disko kraliçesi Donna Summers’ın kızları Brooklyn ve Amanda Sudano’nun yer aldığı film, 80’li yılların ihtişamını bugünün Panthère kadınıyla buluşturuyor.Çağdaş zarafet, stil ve zevkle bütünleşen Sofia Coppola’nın titiz yazarlığı ve tutkulu sanatçı duygusu, bugünün dişiliğine duygusal bir ifade katıyor. Her ne kadar filmlerinde odak noktası çoğunlukla erkekler olsa da, Coppola başrolleri her zaman kadınlar için yazıyor.Kadın bakış açısı Sofia’nın kendisiyle ilintilendirdiği bir bakış açısı ve bu açıyı her zaman filmlerinde geliştirerek izleyicilerle paylaşıyor. Kusursuz yeteneği ve ayrıcalıklı artistik vizyonuyla Sofia, geçmişi çağdaş dokunuşla yeniden yaratmayı herkesten iyi başarıyor. Sofia Coppola’nın 80’li yıllar ve Panthère kadınının kim olduğuna ait vizyonu, lansmanı ilk 1983’te yapılan ve bu yıl yeniden sunulan Panthère de Cartier Koleksiyonu ile mükemmel bir uyum oluşturuyor.Cartier’e ait ilk anısının kırmızı bir Cartier kutusu olduğunu paylaşan Coppola, bunun ne kadar heyecan verici olduğunu çok net hatırladığını ifade etti ve Cartier’nin her zaman tasarıma değer veren yetenekli insanlarla ilişki içinde olduğunu belirterek sözlerine devam etti; ‘Benim için Cartier, bir doruk noktası ve insana kendini donatılmış hissettiriyor.