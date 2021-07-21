Casio, Pac-Man temalı dijital saatini duyurdu

Casio, Pac-Man oyunun geliştiricisi Bandai Namco ile Pac-Man temalı saat geliştirdi. A100WEPC model adını taşıyan saatte, Casio’nun 1978 yılında piyasa sürdüğü F-100 dijital saati temel alındı.

Casio F-100 dijital saati 1978 yılında Alien filminde boy göstermiş ve kronometre, takvim, geri sayım gibi özellikleriyle dikkat çekmişti. Ayrıca reçine tabanlı kasası olan ilk kol saati olma özelliğine sahipti.

A100WEPC, aynı dört düğmeli düzene sahip. Aynı zamanda, saat kadranında Pac-Man ve hayalet karakterler bulunuyor ve ortadaki aydınlatıcı logosu Pac-Man yazı tipiyle işlenmiş. Kadran, Pac-Man oyun ekranını kopyalarken, üst saat bandı hayaletler tarafından kovalanan bir Pac-Man karakteri ile lazerle kazınmış. Alt bantta ise tersi var. Bu sınırlı sayıdaki ürün Pac-Man karakterlerini ve oyun skor ekranını içeren özel ambalaj ile birlikte geliyor.

Saat, ağustos ayında Japonya’da yaklaşık 110 dolardan piyasaya sürülecek.