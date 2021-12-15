Casper Excalibur G911 inceleme
Bu videoda Casper’ın 11. nesil Intel i9 işlemci, 64 GB RAM ve Nvidia GeForce RTX3080 ekran kartına sahip laptopu Excalibur G911’i detaylı bir şekilde inceledik. Casper Excalibur G911 serisi, Casper’ın laptop modelleri içerisinde en iyi modellerden biri, hatta en iyisi denebilir.
15 Aralık 2021, Çarşamba 08:29 Son Güncelleme:
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Casper Excalibur G911, öncelikle en yüksek sistem gereksinimlerine sahip 3A oyunları en iyi kalitede oynamak isteyen oyunculara hitap ediyor. Buna ek olarak yüksek sistem gereksinimleri isteyen profesyonel uygulamaları kullanan videographer, fotoğrafçı, mimar ya da mühendisseniz, yine G911 tüm ihtiyaçlarınızı sonuna kadar karşılayabilir.
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