CAS'tan dönmedi

Hem Olimpiyat şampiyonu hem dünya şampiyonu apoleti bulunan Caster Semenya'ya vücudundaki testosteron seviyesinin yüksekliği yüzünden Uluslararası Atletizm Federasyonu'ndan kısıtlama gelmişti.

Federasyon, Semenya için "400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak" kararını vermişti.

Davaya CAS'ın dahil olmasından sonra verilecek karar merakla bekleniyordu. CAS, Federasyon'un kararını onadı. Buna göre şampiyon atletin 400 metre yarışlarına devam edebilmesi için ilaç kullanması ya da kategori değiştirmesi gerecek.

"Doğduğum gibi yarışmak istiyorum"

28 yaşında Caster Semenya ise CAS'a giden davadan oldukça umutluydu. Federasyon'un ve CAS'ın ortak kararı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan atlet, "Biyolojinin kimliğe güvenmek zorunda olduğu bazı durumlar var. IAAF'ın beni ve vücudumu tekrar kullanmasına izin vermeyeceğim. Doğduğum gibi, doğal halimle yarışmak istiyorum" dedi.

Federasyon ise kararın 'atletizm sporunun bütünlüğünü korumak için gerekli, makul ve ölçülü' olduğunu söyledi.

Adaletsizlik yarattığı iddia ediliyor

İngiliz Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron, kadın atletlerin daha hızlı koşmasını sağlıyor.

Ayrıca orta ve uzun mesafeli koşularda atletlerin aynı tempoda 21 saniye daha fazla koşabilmesine olanak tanıyor.