Oyuna şu anda Apple Arcade sahipleri App Store üzerinden erişilebilir. Oyun yaklaşık 1.7GB boyutunda. Oyun, Türkçe dil desteği de dahil olmak üzere 16 farklı dil desteği sunuyor. Apple Arcade, ilk ay için ücretsiz ardından aylık 34,99 TL.

Castlevania hayranlarının tanıdığı ve çok sevdiği klasikleşmiş 2D aksiyona dayalı ve 60 farklı seviyeye sahip Grimoire of Souls, kullanıcılara Castlevania'nın çok sevilen ve her biri kendine özgü, özel yeteneklere sahip beş kahramanından birini seçme fırsatı sunacak. Bu karakterler sırasıyla Castlevania: Symphony of the Night'tan tanıyıp sevdiğimiz Alucard, orijinal Castelvania'nın unutulmaz kahramanı Simon Belmont, Castlevania: Rondo of Blood'un gözü pek vampir büyücüsü Maria Renard, Castlevania: Portrait of Ruin'in ünlü cadısı Charlotte Aulin ya da Castlevania: Order of Ecclesia'nın semboller kraliçesi Shanoa.

Oyuncular, dilerlerse kendi oyun tarzlarına en uygun karakterde ustalaşabilecek ya da her karaktere göz atıp önlerindeki seviyeye en uygun olanı kullanmayı seçebilecekler. Oyunda ayrıca günlük/haftalık görevler de bulunacak.