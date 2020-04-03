Castres nerede? Castres hakkında detaylı bilgi

Güneybatıdaki eski bir tekstil kasabası olan Castres, 2000 yıllık bir ticaret ve sanayi şehri. Toulouse ve Montpellier arasında, Siyah Dağların eteklerinde yer alan şehir, bir zamanlar hakimler için inşa edilen Rönesans malikaneleri ile ilgi çekmekte. Zengin tarihi ve doğası ile misafirlerini kendine hayran bırakan bu güzel kentte ziyaret gerçekleştirmek isteyenler için, kent hakkında bilgi derlediik.

Castres’da, Fransız mutfağının en güzel yemeklerini ve bölgeye has burada yetiştirilen ürünler ile yapılmış lezzetli yemekleri tatmanız mümkün. Şarapları ile ünlü Castres’da bağları gezebilir ve şarap tadımı yapabilirsiniz. Toulouse’da lezzetli yemekler bulmak çok kolay. İşte bazı yerel lezzetler.

Cassoulet

Castres’da en ünlü yemeği olan cassoulet bir çeşit fasulye güveci. Hiç şüphesiz şehrin en sembolik yemeği. Bölgesel olarak değişmekle birlikte burada fasulye ve ördek etinden yapılanı çok yaygın. Kırmızı etten de yapılmakta.

Foie Gras D'oie

Castres’da kaz ciğeri ile yapılan bu yemeği denemelisiniz.

Pistou Çorbası

Et olarak kuzu incik, kuru fasulye, taze fasulye, domates, havuç, rezene, sakız kabak gibi gıdalar kullanılarak yapılan bol malzemeli doyurucu bir çorba.

Klasik Ördek Confit

Ördek, kekik, sarımsak, karabiber ile yapılan mevsim yeşillikleri ile servis edilen bir yemek.

Vanilya ve Ahududu Vacherin

Özellikle yaz aylarında serinleten ferah bir tatlı.

Poumpet

Limon, portakal ezmesi ve bergamot ile dolu bir çeşit hamur tatlısı.

Castres’da gezilecek yerler

Agout Nehri kıyısında bulunan Castres keyifli küçük bir kasaba. Bölgede Sidobre granit masifi ve Lacaune Dağları’nın enteresan kaya oluşumları ilgi çekmekte. Geçmişte bir Roma askeri kasabası olarak kurulan kent daha sonra dini bir merkez haline geldi. 14. yüzyılda yün üreten bir kasaba olan Castres, nehrin kenarlarındaki parlak renkli eski evleri ile de bilinir.

Merkez Ulusal ve Musée Jean-Jaurès

Müze, Fransız politikacı olan Jean Jaurès’un yüzyılın başında kariyeri boyunca yaptıklarını ve o dönemin politik atmosferini ele alıyor. Burası öğrenciler ve akademisyenler için bir kaynak niteliğinde. Müzede o döneme ait fotoğrafların, karikatürlerin ve Jaurès’un kişisel eşyaların daimi bir sergisi bulunmakta.

Agout Riverside

Agout Riverside’daki bu evler bir zamanlar bodrum katlarındaki çamaşırhaneler için nehir suyuna çeken tekstilcilere aitti. Buradaki evlerin her biri farklı bir karaktere sahip. Bazıları çiniler ile kaplıyken, diğerleri parlak renklerle boyandı ve bazılarının da zarif kare cumbalı pencereleri bulunmakta.

Jardin de l'Évêché

Piskoposluk sarayının arkasındaki zarif bahçesi 17. yüzyılda André Le Nôtre tarafından tasarlandı. Bahçede yer alan kestane korusu da görülmeye değer bir yeşil alan. Bahçeler aynı zamanda sarayın pencerelerinden simetrik görünecek şekilde tasarlandı. Biraz dinlenmek ve doğada vakit geçirmek için bahçeyi gezebilirsiniz.

Konaklar

Hôtel de Poncet ile birlikte, Castres çevresinde Rönesans mimari tarzının güzel örneklerini görebileceğiniz pek çok ev var. Bunların çoğu eski dönemde sulh yargıçları ve diğer memurların evleri. Bu konaklar bir avlu etrafında yükselir ve Toulouse tarzı kireç taşı ve tuğla karışımı taşlardan yapıldı.

Sidobre

Massif Central'in güney kısımlarına girdiğinizde şehrin güneyinde Sidobre, kaya oluşumlarını görebilirsiniz. Burada büyük bir granit platosu yer alır. Maison de Sidobre, yürüyüşler ve aktiviteler için uygun güzel bir turizm merkezi. Çocuklar için de büyük bir oyun alanı, özellikle de “Rivière des Rochers” kayalar ile dolu bir nehir vadisi.

Coche d'Eau

1800'lü yılların sonuna kadar, Agout Nehri'nin üzerinde yukarı ve aşağı giden tekneler görmek mümkündü. Bunlar ile eşya ve insan taşınıyordu. Günümüzde ise turistler için ilgi çekici ve güzel bir aktivite. Yaz aylarında, Castres'in merkezindeki Parc de Gourjade'ye 20 dakikada giden Miredames teknesi günde altı sefer düzenlenmekte. Tekne ile nehirde bir gezinti buranın rutin turistik bir etkinliği sayılmakta.

CERAC – Archéopôle

Castres’daki Arkeolojik Araştırma Merkezi Parc de Gourjade'da yer alır. CERAC'ın arşivinde, Paleolitik Dönem’den 20. yüzyıla kadar nesneler bulunmakta. Sergi alanı küçüktür, ancak galeriler Castres'in tarihinde farklı bir dönemi kapsayacak şekilde birkaç ayda bir değişir.

Parc de Gourjade

Bu park yaklaşık 53 hektarlık bir araziyi kaplamakta. Piknik sepetinizi alarak buraya gelebilir ve doğada güzel bir gün geçirebilirsiniz.



