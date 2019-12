Çoğu ebeveyn çocuklarının internette neler yaptığını denetliyor ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. Hatta çoğu anne baba çocuklarını denetleyebilmek için sahte sosyal medya hesabı bile alabiliyor. Her ne kadar anne ve babalar çocuklarının faaliyetleri konusunda bu yolla bilgi sahibi olsa da bu duruma uzmanlar karşı çıkıyor. Uzmanlar, çocukların izni olmadan yapılan bu davranış onların mahremiyetini istila etmek anlamına geliyor. Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç casus ebeveynlik yaklaşımını ve zararlarını anlattı.

'Özgüven ve benlik saygısında hasarlara neden oluyor'

Aşırı koruyucu tavırlar anne-baba tarafından çocuğa olumsuz mesajlar vermektedir. Her an anne-babası tarafından kontrol edilen, korunan, uyarılan ve engellenen çocukta "Sen kendi başına yapamazsın","Her an benim yardımıma ve korumama ihtiyacın var" hissi uyanır. Bu mesajlara sık sık maruz kalarak büyüyen çocuğun özgüven ve benlik saygısında geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelir. Bu şekilde yetiştirilen çocuk bir yerden sonra gördüğü aşırı ilgi ve kontrole bağımlı hale gelir, her adımında bunlara ihtiyaç duyar. Sonunda kendi başına hiçbir şey beceremeyeceğine inanan, başkalarına muhtaç ve çaresiz bir birey haline gelir.

Casusluk ebeveynlik doğru bir yaklaşım mıdır?

Her ne kadar çocuğunuz sağlığı ve emniyeti için bazı uygulamalar kullanılsa da bu onun mahremiyetine saygısızlıktır. Bunu öğrenmeleri dahilinde size olan güvenlerini kaybetmesine neden olabilir. Bunun yıkıcı etkilerini toparlamak zorlaşabilir.

Çocuğa hissettirmeden nasıl denetleriz?

Çocuğunuzu yargılamadan ve kabullenici bir tavırda dinlediğiniz takdirde onun size kendini açması ve paylaşımlarda bulması artacaktır. Onun arkadasından işler cevirmek yerine güvenini ve onun her zaman zaman yanında olacağınız hissini kazandırdığınızda sizden gizli girişimlere girme riski azalacaktır.Ayrıca “ Hayır","Yapma", "Oradan uzak dur" demek yerine çocuğa neden engel olduğunuzu onun anlayabileceği bir dille açıklayıp ve izin vermemenizin sebebini anlatıp iznizin sınırlarını çizmeniz gerekir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

