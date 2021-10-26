Türkiye Casus programı yükleyen karısıyla ilgili gerçeği duyunca şoke oldu!

Casus programı yükleyen karısıyla ilgili gerçeği duyunca şoke oldu!

Türkiye

Casus programı yükleyen karısıyla ilgili gerçeği duyunca şoke oldu!

İstanbul'da kocasını kıskanması nedeniyle telefonuna casusluk programı yükleyen kadın bununla da yetinmedi. 18 yıllık karısının son hamlesini çevredeki esnafın uyarısıyla fark eden Savaş Y, hemen mahkemeye koşarak boşanma davası açtı. Boşanma davası açan Savaş Y çocuklarının velayetini de talep etti.

26 Ekim 2021, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Eşini kıskanan genç Işık Y. adlı kadın, kocasının sosyal medya hesaplarını karıştırmaya, mesajlarını okumaya başladı. Ardından eşi Savaş Y.'den habersiz telefonuna casusluk programı yükledi. Program sayesinde kocasının attığı her adımı takip eden genç kadının son hamlesi eşinin peşine dedektif takmak oldu. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Takip edildiğini öğrenen Savaş Y., Aile Mahkemesine başvurdu.

TELEFONUNU KARIŞTIRMAYA BAŞLADI

İstanbul'da yaşayan Savaş Y., ve Işık Y., 2003 yılında evlendiler. Evlilikleri süresinde çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. Son yıllarda çift arasında anlaşmazlıklar meydana gelmeye başladı. İddiaya göre genç kadın Işık Y., eşi Savaş Y.'e karşı duyduğu kıskançlıktan dolayı telefonunu karıştırmaya başladı.

CASUSLUK PROGRAMI YÜKLEDİ

İlk olarak eşinin sosyal medyasını ve mesajlarını sık sık kontrol eden Işık Y., iddiaya göre eşinden habersiz bir şekilde telefona casusluk programı yükleyerek adım adım takip etmeye başladı. Program sayesinde eşi Savaş Y.'e gelen tüm mesajları görebiliyordu. Aylarca bu şekilde takibini yürüten genç kadın bununla yetinmeyerek son hamlesini gerçekleştirdi.

DEDEKTİF GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Işık Y., 18 yıllık eşini takip ettirmek için dedektif arayışına girdi. Arayışının sonunda anlaşma sağladığı bir dedektifi eşinin peşine taktı. İddiaya göre dedektif Savaş Y.'i takip ediyor, fotoğraflarını çekerek Işık Y.'e iletiyordu. Eşini defalarca bu şekilde takıp eden kadın sonunda paçayı ele verdi. Çevredeki esnaf tarafından uyarılan Şavaş Y., takip edildiğini fark etti. Harekete geçti ve kontrolcü eşine boşanma davası açarak ''Dur'' dedi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Dilekçesinde, eşi Işık Y.'e duyduğu sevgisinden dolayı bunca zaman yaptığı tüm güven dışı hareketleri görmezden geldiği ileri süren Savaş Y., peşine dedektif takılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu beyan etti. Boşanma davası açan genç adam ayrıca çocuklarının velayetini talep etti.

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