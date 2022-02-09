Mobil cihazlara yetkisiz ve yasa dışı erişim, dinleme faaliyetleri ile gündem olan İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group, bu kez İsrail’de depreme yol açtı. İsrail polisinin bu şirketin geliştirdiği Pegasus casus yazılımı ile delil bulmak için hakkında yolsuzluk davası süren eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ailesi, eski bakanlar, belediye başkanları ve önemli iş insanlarının mobil cihazlarına sızdığı öne sürüldü. İsrail basını, polisin bu yazılımı mahkeme kararı olmadan kullandığını aktardı. Ekonomi gazetesi Calcalist, Netanyahu’nun Oğlu Avner, iki iletişim danışmanı ve eski başbakanın üç yolsuzluk davasında adı geçen bir sanığın da cep telefonlarının polisin kullandığı Pegasus yazılımının hedefleri arasında olduğunu bildirdi.

YASA DIŞI ŞEKİLDE DİNLEDİLER

Ancak polisin yalnızca bu kişileri değil aralarında gazeteciler, bakanlar, belediye başkanları ve sendikacılar gibi daha geniş kesimleri de yasa dışı dinlediğinden şüpheleniliyor. Binyamin Netanyahu, hadisenin ‘İsrail için bir kara gün olduğunu’ belirterek, etkili ve bağımsız soruşturma istedi.

Pegasus yazılımı, operatörlerin bir hedefin cep telefonuna sorunsuz şekilde sızmasına ve gerçek zamanlı iletişim dahil olmak üzere cihazın içeriğine erişmesine imkân tanıyor. WhatsApp üzerinden de cihaza erişebiliyor. Üstelik hedef alınan cihazın yalnızca aranması yeterli olabiliyor.

Üretici şirket NSO Group, yazılımın becerilerini reddetmiyor, ancak ürünün satışlarının İsrail Savunma Bakanlığı’nın onayı dahilinde yapıldığını savunuyor.





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