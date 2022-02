Oyunculuk ve modelliğinin yanı sıra sesi ile eleştirmenlerden tam not alan Charlyn Marie Marshall nam-ı diğer Cat Power, soul yüklü vokalleri ve minimalist gitarıyla İstanbulluları büyülemeye geliyor.

Avea: Escape to Music konserleri kapsamında Radyo Eksen'in katkılarıyla 9 Şubat Perşembe günü Garaj İstanbul'da sahneye çıkacak olan soul ve indie müziğin en önemli isimlerinden Cat Power, 20 yıllık müzik kariyeri boyunca Nick Cave, Patti Smith, Bob Dylan gibi birçok ünlü sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.

Cat Power, ayrıca Yoko Ono ve Faithless ve son olarak Eddie Vedder'in son albümlerinde de konuk sanatçı olarak büyük beğeni topladı.

"The Greatest", "Lived in Bars" gibi şarkılarıyla ünlü şarkıcının bir Oasis cover'ı olan "Wonderwall" ve Frank Sinatra cover'ı olan "New York New York" da en bilinen şarkılarından... Sanatçı "Speaking for Trees" ve "My Blueberry Nights" gibi filmlerde de oyuncu olarak rol aldı.

Sahne adı “Cat Power” olarak bilinen Charlyn Marie Marshall 21 Ocak 1972 doğumlu. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı olan Charlyn aynı zamanda oyuncu ve modellikte yapıyor . Yirmi yıllık kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü, bir canlı albüm ve iki EP üretti.Atlanta doğumlu şarkıcı 20 yaşında NewYork’a taşıdıktan sonra dogaclama olarak kaydedilen iki solo albüm , Dear Sir ve Myra Lee’i yayınladı.

Cat Power ardından sırasıyla What Would the Cummunity Think ? ( 1996 ), Moon Pix (1998) ve farklı sanatçıların parçalarını yorumladığı Cover Records (2000) yayımladı. 2003 tarihli “You are Free” albümü otoriteler tarafından sanatçının en güçlü indie albümü olarak kabul edilmektedir.Bu albümde sanatçıya Eddie Vedder,Dave Grohl gibi isimler eşlik etmiştir.

“The Greatest” (2006) klasik R&B ve Gospel müzisyenleri ile çalıştığı ve oldukça başarılı olduğu bir albümdür. Albüm ile aynı adı taşıyan “The Greatest” şarkısı sanatçının en popüler parçalarından biridir.Son olarak ise 2008 yılında ikinci cover albümü Jukebox’ı çıkarmıştır.

Cat Power, duygulu vokallerinin yanısıra minimalist gitarı ile eleştirmenlerin sıradışı ve öngörülemeyen övgülerini almıştır.Bob Dylan 'ın " New York Town Hard Times " ve Oasis’in "' Wonderwall " yorumları sanatçıyı üne kavuşturan şarkılardan bazılarıdır.

20 yıllık müzik kariyeri boyunca Nick Cave, Patti Smith gibi bir çok ünlü sanatçının turnelerinde ve Bob Dylan tribute konserinde sahne aldı.Ayrıca Yoko Ono ve Faithless’ın albümlerinde konuk sanatçı olarak yer almıştır.Sanatçı son olarak Eddie Vedder’In “Ukelele Songs” albümde “Tonight You Belong To Me” şarkısına eşlik etmiştir.

Cat Power, 2000'lerin başlarında "neo-grunge" görünümüyle Marc Jacobs ve Nicolas Ghesquière gibi tasarımcıların ilham perisi olmuştur. 2001 yılında New York Magazine tarafından fotograflanıp dergi adına modellik yapmıştır. Ekim 2006 Chanel’In çıkardığı mücevher koleksiyonunun sözcüsü olmuştur.

İlk film tecrübesi 2004 yılında piyasaya sürülen “Speaking for Trees” ile olmuştur. Ayrıca sanatçı 2007 senesinde başrolünde Jude Law’un yer aldığı “My Blueberry Nights” filminde yer almıştır.