Pastane çatalı sanacaklar: Çatal kurabiye tarifi

Birçok kişinin severek yediği ve günün her saati lezzetle tüketilen çatal kurabiye tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için çatal kurabiye tarifi arıyor ya da çatal kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çatal kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Çatak kurabiye malzemeleri

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

150 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Çörekotu

Çatal kurabiye yapılışı

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıp sarısını bir kenara alın. Tereyağını eritin. Yumurta beyazı, tereyağı ve un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırın. Azar azar un ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle çubuk haline getirin. İki ucunu birleştirip şekillendirerek fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürün ve çörekotu serpin. 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



