Çatalca seçim sonuçlarında son durum nedir? Çatalca oy oranları... İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Çatalca halkı da sandık başındaydı. Peki, Çatalca seçim sonuçlarında son durum nedir?