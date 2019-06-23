Çatalca seçim sonuçlarında son durum nedir? Çatalca oy oranları...
İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Çatalca halkı da sandık başındaydı. Peki, Çatalca seçim sonuçlarında son durum nedir?
Çatalca seçim sonuçlarında son durum nedir? Bugün İstanbul seçimleri için Çatalca seçmeni bağlı bulundukları okula gidip kimliklerini gösterdikten sonra kabinde tercihini yaptı. Zarfı sandığa atan seçmenler şimdi sonuçların akıbetini merak ediyor. İşte Çatalca oy oranları...
Millet İttifakı 59.45% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 39.91% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.38% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.18% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.08%