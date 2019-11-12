Catherine Zeta-Jones, kızıyla objektif karşısına geçti

Hollywood'un en güzel kadınlarından bir olarak kabul edilen Gallerli oyuncu Catherine Zeta-Jones, 16 yaşındaki kızı Carys’i sık sık kırmızı halı davetlerine götürüyordu.

Catherine Zeta-Jones geçtiğimiz günlerde Roma'da gerçekleştirilen Fendi moda şovunda birçok Hollywood starıyla birlikte davetliler arasındaydı.

Oyuncuya Michael Douglas'tan olan kızı Carys Zeta Douglas da eşlik etmişti.

İtalyan markanın dikkatini çekti

Güzellik konusunda annesine çektiği belli olan Carys Fendi’nin dikkatini çekti.

Anne kız, İtalyan moda evi Fendi’nin reklam kampanyası için Roma’da birlikte kamera karşısına geçti.

Birçok önemli yapımda başrol oynayan Catherine Zeta-Jones 2000 yılında kendisi gibi oyuncu olan Michael Douglas'la evlenmişti.

O tarihten beri kendini geri plana alan güzel oyuncu zamanının büyük çoğunu ailesine ayırmaya başladı.

2 çocuk annesi Catherine Zeta-Jones yaşıtları gibi estetik müdahaleler yaptırmadan yaş almayı tercih ediyor.

Zengin olduğu için özür diledi

Öte yandan yaptığı, “zenginlik” açıklamasıyla dikkat çekmişti.

"Zengin olduğum için ve film yıldızıyla evlendiğim için özür dilerim. Ancak ne kadar özür dilesem yetmiyor"

Kocası taciz iddialarıyla gündeme geldi

Michael Douglas hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Douglas'ın eski çalışanı Susan Braudy, ünlü aktörün gözünün önünde mastürbasyon yaptığını iddia etti.

Douglas bu iddiaları reddederek, “Bu tamamen bir yalan, uydurma. Hiçbir gerçek payı yok” demişti.

"Kolayca havlu atan biri değilimdir"

Catherine Zeta-Jones ise eşiyle ilgili ortaya atılan bu iddia için, "Söylentiler karşısında ben ve çocuklarım derinden yıkıldık. Bu kadının nerden geldiği belli değil, benim kocamı suçluyor. Eşimle ve çocuklarımla konuştum. Benim için gerçekten zor ve çirkin bir durumdu. İddiaların bir dayanağı yoktu. Evliliğimizde iniş çıkışlar yaşadık ama ben her durumda kolayca havlu atan biri değilimdir" demişti



